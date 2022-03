أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن انتهاء مرحلة المبيعات الأولى لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد أن شهدت بيع أكثر من 800 ألف تذكرة للمشجعين من أنحاء العالم، لحضور مباريات الحدث الكروي الأبرز في العالم.

وبعد انتهاء فترة تخصيص التذاكر بنظام القرعة ؛ جرى طرح التذاكر وفق أسبقية الشراء في فترة مبيعات قصيرة المدة، واستقطبت مزيداً من المشجعين في الوطن العربي والعالم.

وضمت قائمة الدول العشر الأولى التي تصدّر المقيمون فيها قائمة الأكثر شراء للتذاكر كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية.

وجاءت تذاكر المباراة الواحدة، وتذاكر المباراتين الافتتاحية والنهائية، في صدارة منتجات التذاكر الأكثر رواجاً، رغم أن المشجعين اشتروا عدداً لا بأس به من سلسلة تذاكر خاصة بفريق، وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب، وبلغ عدد المبيعات الإجمالي 804.186 تذكرة بعد أن ضمن أصحابها مقاعدهم في استادات قطر أواخر العام الجاري.

وستتاح فرصة أخرى للمشجعين الذين لم يسعفهم الحظ في مرحلة المبيعات الأولى للتقدم بطلباتهم من أجل الحصول على التذاكر الأكثر رواجاً في العالم خلال فترة المبيعات المقبلة لتخصيص التذاكر بنظام القرعة، والتي ستنطلق على موقع FIFA.com/tickets يوم الثلاثاء 5 أبريل، عند الثانية عشر ظهراً بتوقيت الدوحة.

وبعد تأهل غالبية المنتخبات المشاركة في البطولة، فإن القرعة النهائية المرتقبة لكأس العالم FIFA قطر 2022 بعد غدٍ الجمعة ستحدد توزيع المنتخبات على مجموعات البطولة، وسيتمكن المشجعون حينها من معرفة أين ومتى يلعب منتخبهم المفضل قبل تقدمهم بطلبات الحصول على تذاكر مرحلة المبيعات الثانية.

المصدر: موقع (Qatar2022.qa

The post بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لمباريات كأس العالم قطر 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار