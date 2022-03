الفيفا يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وشركة “أديداس” عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تقام منافساتها أواخر العام الجاري.

واستلهم اسم الكرة “الرحلة” من الثقافة القطرية، كما استوحي تصميمها من فن العمارة والقوارب التقليدية القطرية وعلم الدولة، فيما ترمز ألوانها الجريئة النابضة بالحياة إلى ماضي قطر وتراثها العريق في صيد اللؤلؤ، والشعبية المتزايدة التي تحظى بها لعبة كرة القدم في قطر والمنطقة.

وتمتاز “الرحلة”، التي تعد الكرة الرابعة عشر على التوالي من صناعة “أديداس” لبطولة كأس العالم، بأنها أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ المونديال، وجرى تصميمها لتعزيز سرعة الأداء خلال المباريات.

وقال السيد جان فرانسوا باثي، مدير التسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، “توصف الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 بأنها مذهلة ومستدامة وعالية الجودة من علامة “أديداس”. وسيستمتع بها نجوم الكرة في قطر على أكبر مسرح عالمي، وكذلك اللاعبون في كل مكان”.

وأضاف: “ستنقل الجولة العالمية لكرة “الرحلة” الأجواء المشوقة لبطولة كأس العالم إلى كل مكان، وستمنح المشجعين فرصة مميزة للتفاعل مع الحدث الذي تتزايد إثارته يوماً بعد يوم.”

من جانبها، قالت السيدة فرانسيسكا لوفيلمان، مديرة التصميم في شركة “أديداس”: “تشكل دقة الكرة واستقرارها أمراً بالغ الأهمية مع ارتفاع وتيرة اللعب وسرعة الحركة في المباريات. ويتيح التصميم الجديد لكرة “الرحلة” المحافظة وبشكل ملحوظ على سرعة أكبر أثناء حركتها في الهواء.”

وتابعت: “وضعنا نصب أعيننا أن نجعل من المستحيل أمراً ممكناً، من خلال ابتكار أحدث نقلة نوعية بتصنيع كرة كأس العالم الأكثر سرعة ودقة حتى الآن، لأكبر حدث رياضي في العالم.”

وجرى تصميم كرة “الرحلة” باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل “أديداس” وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، كما خضعت لاختبارات من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد، ومواصفات سطحها.

وتتألف الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 من النواة، والتي تشكل قلب الكرة وتوفر مزايا السرعة والدقة واتساق الحركة، والحد الأقصى من الاحتفاظ بشكلها وبالهواء داخلها، إضافة إلى دقة الارتداد. أما سطح الكرة، فيتألف من الجلد الاصطناعي المتماسك ويتكون من 20 قطعة بتصميم جديد، بما يحسن من الدقة والثبات أثناء انتقالها في الهواء، ودرجة الانحراف، بفضل التركيبة الكلية والدقيقة لأجزائها والتصميم المدمج المتناسق للسطح الخارجي.

وروعي في تصميم الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022، وضع الاستدامة في قائمة الأولويات، حيث تعتبر “الرحلة” أول كرة لكأس العالم تُصنع حصرياً من الأحبار والمواد اللاصقة المائية.

وسيرافق أول ظهور علني لكرة “الرحلة” عدد من أساطير كرة القدم مثل “إيكر كاسياس” و “كاكا” وفرح جفري ونوف العنزي، إضافة إلى العديد من المواهب الكروية من اللاعبات الواعدات من قطر والإمارات والسعودية ومصر، بالإضافة إلى لاعبي الجيل المقبل من أكاديمية أسباير بالدوحة.

وتنطلق مع طرح الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 جولة للكرة “رحلة” في عشر مدن من حول العالم تشمل دبي، وطوكيو، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، حيث ستطرح “أديداس” سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين فرص الأفراد في الانخراط بالأنشطة الرياضية، وتعزيز المساواة بين أفراد المجتمع في ممارسة الرياضة.

المصدر : موقع (Qatar2022.qa

