إبراهيموفيتش يواصل المسيرة الدولية رغم الإخفاق المونديالي

قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إنه سيواصل مسيرته الدولية مع منتخب بلاده رغم عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وألمح إبراهيموفيتش إلى أنه سيحرص على مواصلة اللعب مع السويد حتى الفترة المقبلة في المشاركات الدولية، وأوضح إبراهيموفيتش أن مسيرته مع المنتخب ستتواصل ويمكنه مساعدة الجيل المقبل في الصعود إلى البطولات المهمة.

وشارك صاحب الـ40 عاماً خلال المباراة المصيرية أمام بولندا في الدقيقة الـ79، لكنه لم يستطع مساعدة زملائه في بلوغ مراد التأهل إلى حدث مونديال قطر 2022.

ويحمل زلاتان الرقم القياسي كأكثر لاعب سجل في تاريخ السويد برصيد 62 هدفاً، لكن النجم المخضرم أخفق في التسجيل منذ عودته من الاعتزال في العام الماضي.

وأخفق المنتخب السويدي في الصعود إلى المونديال بعد الخسارة في وارسو أمام منتخب بولندا، بهدفين دون مقابل، في نهائي المسار الثاني المؤهل مباشرة إلى كأس العالم.

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