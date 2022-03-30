لاغازيتا: لوكاكو ينتظر إشارة العودة إلى النيراتزوري

أكد تقرير صحافي، أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي قد يعود بالفعل إلى فريقه السابق إنتر ميلانو، في حال إتمام الاتفاق بين إدارات الناديين.

وأشار التقرير المُعد من صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” إلى رغبة لوكاكو في العودة إلى النيراتزوري، بعد مواصلة عدم لعبه أساسياً مع البلوز ضمن تشكيلة المدرب توماس توخيل، مؤكدة أن النجم البلجيكي ينتظر تواصلاً رسمياً من إدارة النيراتزوري مع إدارة النادي اللندني من أجل حسم عودته إلى ميلانو.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الصفقة قد تتم في الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة، في ظل الوقت الاقتصادي الصعب على النادي الإيطالي.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي في الصيف الماضي في صفقة قياسية بالنسبة لإنتر، وصلت إلى 115 مليون يورو، وسبق أن أعلن لوكاكو في ديسمبر الماضي رغبته بالعودة إلى بطل إيطاليا، في مقابلة مع شبكة سكاي سبورت.

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