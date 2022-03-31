أنظار عشاق كرة القدم تترقب نتائج قرعة مونديال 2020

يترقب عشاق كرة القدم العالمية قرعة مونديال 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، والتي سيتحدد خلالها شكل المجموعات الثمانية التي سيتبارى خلالها 32 منتخبًا.

وأشار الفيفا، عبر موقعه الرسمي، إلى إن تفاصيل عملية إجراء القرعة لمونديال قطر 2022 باتت جاهزة بنسبة 100% ومتاحة، وذلك قبل أشهر من موعد انطلاق النهائيات في شهر نوفمبر المقبل، وستقام قرعة المونديال في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات .

ويشارك 32 منتخبًا في النهائيات حيث عرفت البطولة الأبرز كرويًا هوية 29 منتخبًا في الوقت الحالي فيما يتبقى تأهل 3 منتخبات إلى المونديال بحسب نتائج شهر يونيو المقبل .

وستكون المواجهة بين ويلز واسكتلندا أو أوكرانيا لحسم البطاقة الأخيرة لقارة أوروبا، فيما ستحسم بطاقة التأهل الثانية بين بيرو أو الإمارات أو أستراليا، إضافة إلى البطاقة الأخيرة بين نيوزيلندا وكوستاريكا .

ويعد مونديال 2022 آخر نسخة يشارك خلالها 32 منتخبًا، حيث سيرفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال المقبل في عام 2026 إلى 48 منتخبًا.

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