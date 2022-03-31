براعم قدم الهلال يتوجون ببطولة فرعي بنغازي

بنغازي 31 مارس 2022 (وال) _ توج فريق براعم الهلال، أمس الأربعاء، ببطولة الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، بعد تفوقهم بركلات الجزاء الترجيحية (4/3) على منافسهم الأهلي، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب شهداء بنينا المنتهية في زمنها الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال مدرب حراس مرمى براعم الأهلي كابتن عبدالسلام الفيتوري: (قدر الله وماشاء فعل ، فريقنا قدموا مالديهم وخاضوا مباريات كبيرة، والمستوى كان رائعاً حصيلته 16 مباراة فوز وواحدة تعادل).

وأضاف الفيتوري: أنه سبق وتفوقنا على المنافس الهلال في السداسي بخمسة أهداف دون رد, وهذا يدل على علو كعب الرياضيين وتميزهم, وفقدنا للتوييج بركلات الترجيح أمر وارد في كرة القدم والقادم أفضل بإذن الله. (وال _ بنغازي) ف ح / هـ ع

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