بنغازي.. اختتام الدور الثاني لكرة القدم النسائية بمشاركة 15 مؤسسة تعليمية

اختتمت في مدينة بنغازي، الأربعاء، فعاليات الدوري الثاني لكرة القدم فتيات، بإشراف قسم النشاط بالمدينة برعاية الاتحاد الليبي لكرة القدم، بالتعاون مع لجنة الكرة النسائية وبمساهمة منبر المرأة الليبية للسلام.

وكان الدوري قد انطلقت في الـ22 من مارس الجاري بمشاركة 15 مؤسسة تعليمية بمرحلتي الإعدادي والثانوي، حيث مثّلت المرحلة الأولى خمس مؤسسات تعليمية، فيما مثّلت المرحلة الثانية عشر مؤسسات.

ويهدف المنظمون لهذا الدوري لتفعيل مزاولة لعبة كرة القدم النسائية وتطويرها لتأسيس قاعدة تتيح للفتيات خوض اللعبة واختيار أفضل العناصر لضمها لمنتخب بنغازي، ومن ثم منتخب فتيات ليبيا تحت سني 20 و 17 عامًا، إضافة إلى إعداد منتخبات الفئات السنية تكون قادرة على التنافس مستقبلاً.

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