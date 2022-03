“كأس العالم في قطر تاريخي – وحتى أشد منتقدينا يقبلون التقدم الذي أحرزناه”

رد سعادة حسن الذوادي ، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، على منتقدي قطر خلال مؤتمر FIFA يوم الخميس ، قائلاً إن استضافة الدولة لكأس العالم FIFA تمثل فرصة تاريخية لتغيير المفاهيم حول الشرق الأوسط. الشرق والعالم العربي. كما قال إن البطولة كانت بمثابة حافز لدفع إصلاحات حقوق العمال في البلاد.



أوجزت الذوادي التقدم الكبير الذي حققته قطر واللجنة العليا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق العمال في رد مباشر إلى ليز كلافينيس ، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم (NFF)، التي ناقشت حقوق الإنسان ورفاهية العمال خلال كلمتها. . وقال الذوادي إن قطر ستوفر معيارًا فيما يتعلق بالإصلاحات الموروثة والعمالية لمضيفي الأحداث الضخمة في المستقبل.

أعرب الذوادي عن خيبة أمله في المنتدى الوطني للمغتربين لعدم طلبه عقد اجتماع وعدم بذل أي محاولة لفهم التحديات التي تواجه فيما يتعلق بحقوق العمال. ودعا إلى الحوار وأكد أن قطر كانت دائما منفتحة وشفافة مع المنتقدين. وقال الذوادي أيضًا إنه حتى أشد منتقدي قطر على مدار العقد الماضي قد اعترفوا بالتقدم الذي حققته الدولة في السنوات الأخيرة.

وقال: “بصفتنا مضيفين لكأس العالم ، فإننا ندرك تمامًا الأضواء الدولية التي تأتي مع حقوق الاستضافة لأعظم عرض على وجه الأرض – وسيداتي وسادتي ، لقد احتضننا ذلك. لقد التزمنا بالترحيب بالعالم وتعزيز التفاهم من خلال قوة كرة القدم بروح الانفتاح والشفافية والحوار. لأنه بالنسبة لنا ، مثلت هذه البطولة دائمًا أكثر من شهر من كرة القدم “.

وتابع الذوادي: “السيدة الرئيسة [كلافينيس] زارت بلادنا ولم تطلب لقاء ، ولم تحاول الاتصال بنا ولم تحاول الدخول في حوار قبل مخاطبة الكونجرس اليوم. أحث الجميع ، لقد كنا دائمًا منفتحين للحوار. لطالما رحبنا بالنقد البناء.



“أود أن أبلغ أنفسكم ، وكذلك الاتحاد النرويجي وأي شخص قد يشاركنا وجهات نظر مماثلة حول إرث كأس العالم ، والذي قد يكون لديه شكوك أو أسئلة حول إرث كأس العالم ، أن كأس العالم هذه تخلق إرثًا . نحن نصنع إرثًا حتى قبل ركل الكرة. وصفت منظمة العمل الدولية إصلاحات قطر بأنها “تاريخية”. يعتبر الاتحاد الدولي لنقابات العمال قوانين قطر المحدثة معيارًا للمنطقة. قارنت المنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب معايير السلامة في مواقع كأس العالم على أنها مساوية لتلك الموجودة في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

تذكر أن عددًا من هذه الكيانات التي ذكرتها كانت ، في وقت من الأوقات ، أعداء صريحين. ولكن من خلال تخصيص الوقت لفهم تعقيدات الوضع على الأرض ، ومن خلال الالتزام المشترك بتحسين الحياة ، أصبح أولئك الذين كانوا في يوم من الأيام خصومًا حلفاء وشركاء في رحلة مشتركة لضمان أن تُحدث كأس العالم هذه فرقًا وتترك فرقًا. . ليس لمدة 28 يومًا ، وليس لبضعة أشهر ، ولكن تقدمًا مستدامًا طويل المدى يستمر لعقود بعد ركل الكرة الأخيرة. وأنا أحثكم أيها السيدات والسادة على الاعتراف بهذا الالتزام “.

وتابع الذوادي أن قطر 2022 ستعرض البلد والمنطقة بشكل إيجابي.



قال: “على مدى سنوات وعقود وحتى قرون ، تم تعريف منطقتنا وثقافتنا في كثير من الأحيان من خلال منظور الصراع والحرب والصور النمطية والافتراضات الناتجة عن الافتقار إلى الألفة ، وقلة الفهم ، وتسليط الضوء على الانقسامات بين الشرق والغرب. سيكون أهم إرث لكأس العالم هو أن تكون بمثابة ترياق لهذا المنشور وتوفير نافذة للعالم في منطقة نادرًا ما يتم التقاطها “.

وأضاف الذوادي: “ما فعلته كأس العالم – لقد ساعد في تسريع العملية. من خلال رؤية ودوافع حكومتنا ، من خلال دعم FIFA ، وبدعم من الشركاء الدوليين والحوار البناء ، تمكنا من تحقيق هذا التقدم.

“أنا واثق من أنه عندما ترى ما فعلناه ، ستدرك أننا سنكون المعيار الذي ستعمل عليه البطولات المستقبلية من حيث تحقيق بعض الأهداف التي تمكنا من تحقيقها.”

