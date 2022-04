إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لبطولة كأس العالم قطر 2022

تنطلق اليوم هيّا هيّا (نحن أفضل معاً) الأغنية الرسمية الأولى ضمن الألبوم الغنائي لكأس العالم FIFA قطر 2022، والتي استُلهمت من الموسيقى الرسمية للبطولة، ويشارك في أدائها من النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة، وذلك قبيل سحب القرعة النهائية للبطولة التي تقام مساء اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويواصل الاتحاد الدولي لكر القدم (الفيفا)، مع الإعلان عن الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022، تعزيز جهوده في إستراتيجية FIFA Sound للترفيه التي أعلن عنها بداية 2021، وكذلك في التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم التي يجمعها الشغف بكرة القدم والموسيقى. وتهدف استراتيجية الترفيه هذه إلى خلق روابط مبتكرة وهادفة بين مشجعي كرة القدم، وهواة الموسيقى، واللاعبين، والفنانين، وبين اللعبة العالمية، والأغاني التي تلقى رواجاً كبيراً ويحبها الجميع.

ويجسد هذا الفريق الرائع الذي يضم المغني الأمريكي الشهير ترينيداد كاردونا، وأيقونة أغاني الأفروبيتس دافيدو، والفنانة القطرية عائشة، روح كأس العالم، واستراتيجية FIFA Sound من خلال تقديم أغنية ملهمة تمثل مختلف أنحاء العالم.

وقالت السيدة كاي ماداتي، مديرة الشؤون التجارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): “ترمز هذه الأغنية التي تجمع بين صوت أمريكي وآخر أفريقي وصوت ثالث من الشرق الأوسط، إلى القوة التي تتمتع بها الموسيقى وكرة القدم وتأثيرها الواضح في توحيد شعوب العالم”.

وأضافت: “ستسهم الأغاني المتعددة لمونديال قطر 2022، في تقريب المشجعين المتحمسين والشغوفين بهذه اللعبة الرائعة من روح كأس العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل، والذي يندرج ضمن استراتيجية الفيفا المحدثة الخاصة بالموسيقى.”

وتعكس الأغنية الرسمية لكأس العالم قطر 2022، والتي تتميز باستخدام مؤثرات R&B وموسيقى الريغي، أجواء الحماس والتشويق المصاحبة لمهرجان كرة القدم الذي سيستقطب أنظار العالم من أقصاه إلى أقصاه أواخر العام الجاري.

وسيجري الكشف عن الأغنية للمرة الأولى مساء اليوم الجمعة لمشجعي كرة القدم من حول العالم أثناء متابعتهم لمراسم سحب القرعة النهائية المرتقبة لكأس العالم 2022، والتي ستجرى عند السابعة مساء بتوقيت الدوحة.

وتعتبر الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022، أولى الأغاني ضمن الألبوم الغنائي للبطولة، التي سيجري بثها عبر موجات الأثير خلال الشهور المقبلة، حين تتزايد مشاعر الحماس والترقب قبيل انطلاق كأس العالم في 21 نوفمبر 2022.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تضم فيها الموسيقى الرسمية للبطولة عدة أغاني لفنانين عالميين، حيث يقدمون عدداً من الأغاني التي تضم ألحاناً متنوعة يتوقع أن تنتشر على نطاق واسع في العالم وتحقق رواجاً كبيراً، لتصنع بهجة احتفالية عالمية متعددة الثقافات.

ويعتبر ترينيداد كاردونا مغني موسيقى الراب، المولود في ولاية أريزونا، من بين الأشهر على الساحة العالمية منذ سنة 2017 بأغنيته المعروفة “جينيفر وبعدها بأغنية “دينيرو”، وقال بهذه المناسبة: “منحتني هذه مزاجاً رائعاً منذ الوهلة الأولى التي سمعتها فيها، إنها مبهجة، وملائمة للأجواء الاحتفالية، وتجسد كل ما يمثله كأس العالم، حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم معاً. لقد أحببت الرسالة التي تحلمها الأغنية من قلبي”.

بينما يعد دافيدو أول فنان أفريقي يغني بشكل منفرد وتُباع كل تذاكر حفلته الموسيقية بواحدة من أكبر قاعات الحفلات بأوروبا وذلك في 2019. عبّر عن رسالة أغنية المونديال قائلاً: “تجوّلت في العديد من الدول، وكلما سافرت أكثر، أدركت أننا جميعاً شخص واحد، وشعب واحد، وعالم واحد. لقد تحمست على الفور للمشاركة في هذه المبادرة.”

وأضاف: “تغمرني مشاعر الساعدة بأن أصبح جزءاً من هذا الحدث الذي يجمع العالم بأسره، وجزءاً من هذه الأغنية: “نحن أفضل معاً” التي دخلت قلبي مباشرة، إنه لأمر رائع، لا يمكنني أن أقول لا”.

وقاد دافيدو الذي ترعرع في نيجيريا ثورة موسيقى أفروبيتس في جميع أنحاء العالم بأغاني مذهلة مثل أغنية “Fall and If”، وأغنية “A Better Time” في ألبومه الأخير.

من جانبها تحدثت الفنانة القطرية عائشة التي شاركت في أداء الأغنية، عن ارتباطها بالأغنية على المستوى الشخصي قائلة: “يسعدني ويشرفني أن أعيش في هذه الأوقات المبهرة لأشهد ولأكون جزءاً من هذا الإنجاز الكبير لبلدي قطر”.

وتابعت: “غمرتني رسالة الأغنية عن الوحدة والبهجة التي تدعو إليها الأغنية، بفيض من المشاعر الجميلة، وكانت أجواء الفرح حاضرة معنا طوال رحلة إنتاج هذه المقطوعة المدهشة. إن القرعة النهائية لكأس العالم، بمثابة حلم تحقق وكذلك المشاركة في هذه الأغنية الهادفة.”

وتعد عائشة من أشهر المطربات في قطر، وتمكنت من خلال موهبتها الغنائية وشغفها بالفن من تقديم عروض هامة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك احتفالية بالأمم المتحدة في نيويورك، وفي افتتاح مجمع دوحة فستيفال سيتي.

ويجري بث أغنية هيّا هيّا (نحن أفضل معاً) التي أخرجتها تسجيلات Def Jam في كل مكان الآن، ويمكن سماعها في مراسم القرعة النهائية التي تقام مساء اليوم في أول أداء علني للأغنية.

وستعرض قناة TikTok (@FIFAWorldCup) التي أطلقها FIFA مؤخراً لحظات مميزة عن القرعة النهائية مصحوبة بالأغنية الجديدة، كما سيتم عرض الفيديو الرسمي للمقطع على قناة الفيفا على يوتيوب.

