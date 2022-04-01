بنغازي | اختتام الدورة الرياضية المتميزة بمشاركة أكثر من 60 شخصية رياضية

بنغازي 01 أبريل 2022 (وال)- اختتمت بمدينة بنغازي الخميس، الدورة الرياضية المتميزة؛ بمشاركة أكثر من 60 شخصية رياضية، والذي نظمه الاتحاد الفرعي للكيوكوشنكاي بالتعاون مع جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية.

هذا وقد تناولت الدورة العديد من المحاور؛ وهي التعريف بالمصطلحات الرياضية باللغة الإنجليزية، والإصابات الرياضية، والاسعافات الأولية، والتدريب الرياضي، والإعداد البدني، وفنون الإدارة، وذلك تحت إشراف نخبة من الدكاترة المتميزين والمتخصصين في المجال العلمي الرياضي، بينهم: عبد العزيز امديقيش، وعصام الدناع، وحاتم الشحومي، والشريف الغزالي.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للكيوكوشنكاي بالمنطقة الشرقية زكريا الرملي – لوكالة الأنباء الليبية: “نحن دائما نسعى للبحث عن التطور وخاصة في المجال الرياضي، فمن هنا جاءت الفكرة بإقامة هذة الدورة؛ وهيا في الأصل كانت مقامة للرياضي وإداري ومدربي لعبة الكيوشنكاي فقط، ولكن برؤية رياضية ثاقبة ومحبة للتطوير طلب مني رئيس الاتحاد الليبي للعبة عبد السلام الشهيبي، بأن تكون هذة الدورة مفتوحة لجميع التخصصات الرياضية، وفعلا تم ذلك”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الليبي للكيوشنكاي عبد السلام الشهيبي: “نختتم اليوم الدورة الرياضية المتميزة والذي لاقت إقبالا كبيًرا، فكل الشكر والتقدير على من قام بهذا المجهود الرائع لانجاح هذة الدورة المتميزة”.

من جهة أخرى، قال رئيس الجمعية الخيرية للأندية الرياضية عبد المنعم بن حريز: “الجمعية حديثة العهد بتأسيسها عام 2011 من قبل النشطاء في المجال الرياضي تخصص كرة القدم في مدينة نبغازي، وأغلب مدن ليبيا، وللعام الثاني على التوالي تمت إضافة بعض الألعاب الأخرى للجمعية، والتي من اختصاصها في حالة عدم قدرة المؤسسات الرياضية والاتحادات الرياضية على إقامة أي نشاط، تكون هيا السباقة في إقامة النشاطات، وتقديم الدعم للمبادرات الإنسانية لبعض الشخصيات الرياضية”.

في المقابل، قال المشرف على هذة الدورة الدكتور فرج نجم: “بطلب من رئيس الاتحاد الليبي للكيوشنكاي عبد السلام الشهيبي، ورئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية زكريا الرملي، للإشراف على هذه الدورة، والتي تعتبر من الدورات المتميزة، تم الاتفاق والإعلان عن المدة وهي خمسة أيام متتالية، وقد انطلقت من تاريخ 3/27، فكل الشكر والتقدير والاحترام لمنحهم هذة الثقة، وأنا سعيد بالحضور والمشاركة المتميزة وإعطاء الحيوية والنشاط من خلال المحاضرات”. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال