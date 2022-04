“لعيب” التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التعويذة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022، على هامش مراسم إجراء القرعة النهائية للبطولة اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

ترمز التعويذة المبتكرة، التي تحمل اسم “لعيب”، إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم موازي، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت. وقد اعتادت هذه الشخصية الفريدة متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وأعرب السيد خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالإعلان عن التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وأضاف: “يسرنا الكشف عن التعويذة الرسمية للمونديال، وهي كائن ينتمي لعالم موازي، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك الحرية في أن تصفه كما شئت. نترقب جميعا هذه البطولة بكثير من الحماس، لا سيما أن هذا الحدث الرياضي الضخم تستضيفه منطقتنا لأول مرة في تاريخ كأس العالم.”

وأكد المولوي أن “لعيب” سيروق للمشجعين من كافة أرجاء العالم، لأنه يرمز إلى شخصية مرحة تبعث الفرح والسعادة في نفوس الجميع، ولا شك أن التعويذة ستسهم بدور هام في تعزيز حماس وتفاعل الجماهير من كافة الأعمار قبل وخلال البطولة التي تعد مهرجانا كرويا جامعا لمختلف الثقافات من حول العالم، ويحتفي بشغف الشعوب برياضة كرة القدم.”

وتتميز شخصية “لعيب” بروح الشباب الدائم، وتلهم الجميع على بناء وتعزيز الثقة بالنفس مع الاقتراب من تحقيق حلم المونديال. وتتحدث قصة تعويذة كأس العالم قطر 2022 أن “لعيب” جاء من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة.

وبإمكان “لعيب”، الذي يحمل صفات الشجاعة والإلهام، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم. وتشير قصة تعويذة مونديال 2022 إلى أنه شارك في جميع النسخ السابقة من كأس العالم، كما ساهم في صناعة عدد من أشهر اللحظات في تاريخ كرة القدم، ومن بينها مجموعة من الأهداف الرائعة خلال بطولات سابقة من كأس العالم.

وستتواجد الشخصية الكرتونية المرحة “لعيب” في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم، وتعزيز الأجواء الحماسية قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، وخلال منافساتها من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

