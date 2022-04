مواجهات قوية للمنتخبات العربية في مونديال قطر

اسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية للمنتخبات العربية.

وستفتتح قطر صاحبة الأرض مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، بمواجهة الإكوادور ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت إلى كلا من هولندا والسنغال.

فيما وقع المنتخب السعودي في مجموعة صعبة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وضمت الرابعة المنتخب التونسي صحبة فرنسا والدنمارك والفائز من ملحق بيرو أو المنتخب الآسيوي.

أما المنتخب المغربي ستكون مواجهاته مع منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا ضمن المجموعة السادسة

وكانت “مجموعة الموت” هي المجموعة الخامسة والتي ضمت إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤجل، الذين يكونون أقوى مجموعة خلال النهائيات.

وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع صربيا في مستهل مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.

وفيما يلي مجموعات نهائيات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر – هولندا – السنغال – الإكوادور

المجموعة الثانية: إنجلترا – الولايات المتحدة – إيران – الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا)

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – المسكيك – بولندا – السعودية

المجموعة الرابعة: فرنسا – الدنمارك – تونس – الفائز من ملحق بيرو أو أستراليا أو الإمارات

المجموعة الخامسة: إسبانيا – ألمانيا – اليابان – الفائز من ملحق كوستاريكا أو نيوزيلندا

المجموعة السادسة: بلجيكا – كرواتيا – المغرب – كندا

المجموعة السابعة: البرازيل – سويسرا – صربيا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – الأوروغواي – كوريا الجنوبية – غانا

