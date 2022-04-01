فوز جديد للصقور يؤهله إلى الدوري السباعي صحبة البرانس

أخبارليبيا24- خاص

حقق فرق الصقور اليوم الجمعة. فوزاً مهماً بملعبه على ضيفه المنار سوسة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .

سجلت الأهداف. في الشوط الثاني وبادر التسجيل فريق المنار عن طريق لاعبه أنيس الكاسح وسجل للصقور هدفان عن طريق عاشور شقلوف وهدف لمحمد فتحي.

وبهذا الفوز. يضع الصقور في رصيده ثلاثة نقاط مهمة ليصبح برصيد 25 نقطة ليكون ثانياً بعد البرانس المتصدر لمجموعة برصيد 29 نقطة. وتأهل فريقا البرانس والصقور إلى التصفيات القادمة المؤهلة للدوري الممتاز.

وأدار لقاء الصقور والمنار الحكم حسن الكوافي وساعده كل من هشام اشتيوي وأحمد ضيف وحكم رابع محمد عبدالله وراقب اللقاء المراقب منصور التاورغي.

يشار إلى أن الترتيب النهائي للمجموعة الثانية كالآتي البرانس – الصقور – الافريقي – القيروان – الاندلس – المنار – النسور – المختار .