قرعة كأس العالم .. مواجهات نارية بين أقوى المنتخبات

أسفر سحب قرعة كأس العالم الذي سينطلق في 21 من شهر نوفمبر عن مواجهات نارية بين أقوى منتخبات العالم، فيما وضعت بعض المنتخبات العربية في مواجهات معقدة، حيث ستفتتح البطولة بضيافة منتخب قطر للإكوادور في المجموعة الأولى التي ضمت هولندا والسنغال.

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في مجموعة تضم فرنسا والدنمارك، فيما حل الأخضر السعودي في مجموعة صعبة ضمت الأرجنتين وبولندا والمكسيك، أما منتخب المغرب فقد وقع إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع صربيا وكوستاريكا، فيما جاءت إسبانيا وألمانيا في مجموعة واحد رفقة اليابان والفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤجل.

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