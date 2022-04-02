اخبار الرياضة

قرعة كأس العالم .. مواجهات نارية بين أقوى المنتخبات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفر سحب قرعة كأس العالم الذي سينطلق في 21 من شهر نوفمبر عن مواجهات نارية بين أقوى منتخبات العالم، فيما وضعت بعض المنتخبات العربية في مواجهات معقدة، حيث ستفتتح البطولة بضيافة منتخب قطر للإكوادور في المجموعة الأولى التي ضمت هولندا والسنغال.

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في مجموعة تضم فرنسا والدنمارك، فيما حل الأخضر السعودي في مجموعة صعبة ضمت الأرجنتين وبولندا والمكسيك، أما منتخب المغرب فقد وقع إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع صربيا وكوستاريكا، فيما جاءت إسبانيا وألمانيا في مجموعة واحد رفقة اليابان والفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤجل.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك