الجزائري بلايلي ينهي أزمة غيابه عن بريست الفرنسي

كشفت تقارير صحافية عن إنهاء مهاجم منتخب الجزائر يوسف بلايلي أزمته مع ناديه بريست الفرنسي، والتي انتشرت بعد تصريحات مدرب فريقه الأخيرة بشأن غيابه.

وأشار مدرب بريست، في مؤتمر صحافي الجمعة، إلى أن ناديه لم يتمكن من التواصل مع بلايلي منذ انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم، لافتًا إلى أن اللاعب الجزائري لم يردّ على اتصالات المسؤولين في النادي.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو، من جانبها، أن بلايلي تواصل مع مسؤولي بريست بعد المؤتمر الصحافي، مؤكدًا أنه سيَنتظم في التدريبات خلال ساعات.

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