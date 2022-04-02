اخبار الرياضة

الجزائري بلايلي ينهي أزمة غيابه عن بريست الفرنسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحافية عن إنهاء مهاجم منتخب الجزائر يوسف بلايلي أزمته مع ناديه بريست الفرنسي، والتي انتشرت بعد تصريحات مدرب فريقه الأخيرة بشأن غيابه.

وأشار مدرب بريست، في مؤتمر صحافي الجمعة، إلى أن ناديه لم يتمكن من التواصل مع بلايلي منذ انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم، لافتًا إلى أن اللاعب الجزائري لم يردّ على اتصالات المسؤولين في النادي.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو، من جانبها، أن بلايلي تواصل مع مسؤولي بريست بعد المؤتمر الصحافي، مؤكدًا أنه سيَنتظم في التدريبات خلال ساعات.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك