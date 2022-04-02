الهلال يقصي التحدي من كأس ليبيا

بنغازي 02 أبريل 2022 (وال) _ نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم من التأهل إلى الدور السادس عشرة من كأس ليبيا’ عقب تفوقه على التحدي بنتيجة (2-1)’ وذلك لحساب الدور الثاني والثلاثون من البطولة ذاتها’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المواجهة التي – جرت أمس السبت – وقادها الحكم الدولي ( محمد العفاس ) الشوط الأول فيها لم يشهد خطورة من جانب لاعبي الفريقان’ عدى رأسية لاعب الهلال ( مهند المغربي ) التي تصدى لها حارس التحدي ( جبريل الشريف ) لتنتهي مجريات النصف بالتعادل السلبي بين الفريقان’ ليتأجل حسم الترشح إلى الشوط الثاني.

هذا و نجح فريق الهلال من تسجيل أول أهدافه باللقاء’ بواسطة لاعبه الغابوني ( مدوين بينيغ ميندام )’ وذلك في الدقيقة (50)’ وتمكن العاجي ( باكايوكو سومايلا ) من مضاعفة النتيجة بهدف ثان’ وجاء ذلك في الدقيقة (53).

وتحصل التحدي عند مطلع الدقيقة (74) على ركلة جزاء’بعد عرقلة محترفه المالي ( أداما بالو ) للاعب ( محمد بوراوي )’تقدم لها اللاعب ذاته مسجلا هدف تقليص الفارق’ ليطلع بعدها حكم اللقاء صافرته منهيا المقابلة بتفوق الهلال بهدفان لهدف.

يذكر أن هذا اللقاء قاده طاقم تحكيم متكون من الدولي (محمد العفاس) حكم ساحة’ بمساعدة كل من ( عبد السلام العوامي ) مساعد أول و ( سفيان علي ) مساعد ثان’ و ( محمد الهوني ) حكما رابعا’ و ( عثمان بوخمادة ) مراقبا للقاء. (وال _ بنغازي) س أ

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