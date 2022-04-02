قطبا ميلانو يسعيان إلى الظفر بخدمات نجم بنفيكا نونيز

كشفت تقارير صحافية برتغالية عن أن نادي بنفيكا حدد سعر بيع مهاجم الفريق الأوروغوياني داروين نونيز المطلوب من عدة أندية أوروبية في الدوريات البارزة .

وأشارت صحيفة “أبولا” إلى أن إدارة بنفيكا اشترطت الحصول على 60 مليون يورو مقابل الموافقة على مغادرة نونيز في الصيف المقبل، مضيفة أن الإنتر وميلان يستهدفان التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، ويطمح قطبا ميلانو إلى الظفر بخدمات اللاعب، صاحب الـ22 عامًا، من أجل العمل على تدعيم الخط الهجومي .

وذكرت الصحيفة البرتغالية أن هناك ثلاثة أندية إنجليزية تطمح للتعاقد مع نونيز هي أرسنال وتوتنهام ووست هام كما أن مانشستر يونايتد يراقب اللاعب وينتظر إشارة لتقديم عرض رسمي.

وانضم نونيز إلى بنفيكا قادمًا من ألميريا الإسباني في صيف 2020 مقابل 24 مليون يورو، ليتألق خلال موسمين ويصبح أبرز المهاجمين المطلوبين في الدوريات الكبرى، حيث سجل هذا الموسم 26 هدفًا خلال 33 مباراة في جميع المسابقات.

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