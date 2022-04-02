بهدف ” العرفي ” بنغازي الجديدة يتأهل للدور السادس عشر من كأس ليبيا 

المرج 02 أبريل 2022 (وال) _ أقصي فريق بنغازي الجديدة شباب الجبل من دور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا متأهلا بذلك إلى الدور السادس عشرة’ عقب تفوقه عليه بنتيجة هدف وحيد’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب المرج.

هذا ودخل أبناء المدرب ( سالم الجلالي ) اللقاء الذي قاده الحكم ( عماد أخريش ) على أمل مواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها فريقه بدوري الدرجة الأولى’ والتي قادته إلى التأهل الدور السباعي بالدرجة الأولى.

وجاء هدف بنغازي الجديدة في الدقيقة (25) من زمن الشوط الأول’ وذلك عن طريق لاعبه ( حسن العرفي )’مستفيدا من كورة ملعوبة بين لاعبي خط الوسط بشكل مثالي’ لينفرد بالكرة صاحب الهدف واضعا كرته داخل الشباك. (وال _ المرج). س أ

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