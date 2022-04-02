عودة مثيرة لمنافسات البريمرليغ بعد التوقف الدولي

واصل ليفربول تضييق الخناق على المتصدر مانشستر سيتي بفوزه على واتفورد بهدفين دون رد، سجلهما كلٌ من جوتا وهينريكي، فيما حافظ مان سيتي على الصدارة بفوز على بيرنلي بهدفين نظيفين، ليحافظ بذلك على فارق النقطة عن ملاحقه ليفربول.

وفي بقية مباريات الجولة 31 من منافسات البريمرليغ، تعرّض تشيلسي لخسارة مفاجئة أمام ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل ليدز مع ساوثهامبتون بهدف لكلٍ منهما، وتغلّب وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدفين لهدف، وتعادل برايتون مع نوريتش دون أهداف.

وفي ختام مباريات السبت، تعادل مان يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي شهدت غياب كريستيانو رونالدو عن تشكيلة اليونايتد.

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