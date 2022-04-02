منتخبنا الوطني أمام فرصة لتعويض الإخفاقات الدولية

تقرير 218

يطمح المنتخب الوطني إلى العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، والتي سيخوض خلالها العديد من المباريات من أجل التأهل إلى كان 2023 وبطولة الشان 2023.

وسيخوض فرسان المتوسط مرحلة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بخوض الجولات الأربعة الأولى في الفترة من 30 مايو إلى 14 يونيو المقبل، فيما ستُلعب الجولتان الأخيرتان من التصفيات خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 27 من ذات الشهر.

وسيكون الرهان أمام المنتخب الوطني لخوض غمار تصفيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين الجزائر 2023، في سبتمبر المقبل.

وخاض المنتخب الوطني عدة مباريات خلال العام، حيث لعب 4 مباريات، حقق خلالها الانتصار مرتين مقابل الخسارة في مثلهما، حيث تغلب على المنتخب الكويتي ودياً 2-1، وحقق الانتصار على منتخب النيجر 2-1 في بطولة نواكشوط الدولية الودية، التي اختتمها بالخسارة أمام منتخب موريتانيا.

ويحتل المنتخب الوطني المركز 117 في التصنيف العالمي الأخير الصادر من قبل الفيفا، والمركز الـ29 في القارة الأفريقية، حيث يسعى الفرسان إلى الصعود تدريجياً في سُلم التصنيف الدولي.

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