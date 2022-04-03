لجنة المسابقات تعتمد ملعب سرت لاستضافة المباريات في رمضان

أعلنت لجنة معاينة الملاعب اعتماد ملعب سرت لاستضافة المباريات الليلية خلال شهر رمضان، وذلك بإشراف من رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي.

وتواجد في الزيارة الرسمية لمعاينة الملعب وإضاءته كلٌ من مختار المعداني عميد بلدية سرت وعلي الرماش رئيس اللجنة الإدارية لنادي خليج سرت، حيث أجرى جميع الحضور جولة ميدانية على ملعب المدينة.

وأكدت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، أن أول مباراة سيحتضنها ملعب سرت ستكون يوم الخميس، وستجمع فريق المدينة خليج سرت بضيفه النصر على تمام الساعة الـ 11 قبل منتصف الليل.

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