التعاون يختار الحضيري لقيادة الفريق بقية الموسم

تعاقد نادي التعاون، بصفة رسمية، مع المدرب الوطني ناصر الحضيري؛ من أجل قيادة الفريق الأول بالنادي، خلفًا للمدرب توفيق زعبوب الذي غادر الفريق.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيس بوك” أن إدارة النادي وقّعت مع الحضيري؛ من أجل تولي مهمة تدريب الفريق في بقية مواجهات هذا الموسم.

جديرٌ بالذكر أن المدرب ناصر الحضيري بدأ هذا الموسم كمدير فني لفريق النصر، ولكنه استقال من منصبه بعد توالي النتائج السلبية.

ويتواجد التعاون حاليًا في المركز السادس بجدول المجموعة الأولى من مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

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