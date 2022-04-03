لجنة تنظيم المسابقات تحدد مواعيد المباريات المؤجلة

طرابلس 03 أبريل 2022 (وال) _ حددت لجنة تنظيم المسابقات مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس للدوري الليبي لكرة القدم، بسبب مشاركة المنتخب الليبي في بطولة “نواكشوط” الودية، والتي اندرجت تحت أيام الفيفا.

هذا و ستنطلق المواجهات يوم الأربعاء القادم (4/6) بلقائيين، الأول (شباب الجبل في مواجهة الأخضر) على ملعب شيخ الشهداء, واللقاء الثاني سيجمع (فريق الأهلي بنغازي و التحدي).

وستختتم مباريات الأسبوع السادس، بلقاء يجمع (خليج سرت مع النصر) يوم الخميس, على ملعب سرت.

وستقام المباريات على تمام الساعة الحادية عشر ليلاً. (وال _ طرابلس) م ب

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