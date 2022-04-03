اليوفي يواجه إنتر في صراع المركز الثالث

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال قمة مرتقبة ستجمع بين فريقي يوفنتوس وإنتر، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ويدخل اليوفي بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري المباراة سعيًا لتحقيق الانتصار على حساب إنتر ميلان، لخطف المركز الثالث بجدول ترتيب، على الجانب الآخر يتطلع الإنتر للفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط كاملة، للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام فيورنتينا.

يُذكر أن إنتر يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة، وله مباراة مؤجلة، في حين يأتي اليوفي في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.

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