تأهل فريق الاتحاد إلى الدور الربع النهائي من كأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد انتزاعه تعادلا بطعم الفوز من فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على أرضه وبين جماهيريه بدون أهداف ليتصدر الفريق الجنوب الإفريقي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة فيما جاء الاتحاد ثانيا برصيد 11 النقطة.

