محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

أخبار ليبيا 24

اقترب محمد صلاح من تجديد عقده مع نادي ليفربول الانكليزي حسبما ذكر تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية. أشارت فيه إلى أن الدولي المصري محمد صلاح. اقترب من الاتفاق على عقد جديد سيبقيه في صفوف “الريدز” حتى نهاية مسيرته الكروية.

وقالت “ميرور” إن صلاح مستعد لتخفيض مطالبه المالية التي حددها لتجديد عقده مع ليفربول. والتي كانت في حدود نصف مليون إسترليني. مؤكدة أن العقد الذي سيوقعه صلاح سيضمن بقاءه في صفوف “الريدز” لثلاث سنوات قادمة.

وبعدما رفض صلاح الشروط الجديد لعقده مع ليفربول، والتي كان سيجني بموجبها 400 ألف إسترليني أسبوعيا. أشارت الصحيفة البريطانية إلا أن صلاح يشعر بالامتنان مع التجاوب الذي حصل عليه بعد فشل منتخب بلاده في الوصول لكأس العالم 2022.

مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، كان قد قال في تصريحات سابقة، إن المحادثات الجارية بشأن تجديد عقد صلاح. ستؤثر على أداء الفريق، وبالتالي فرصه في الفوز بالألقاب.

وأكد كلوب في تصريحاته تلك أن الأطراف المسؤولة في النادي يعملون بجد لإنهاء مسألة عقد صلاح، متوقعا إتمام الأمر قريبا.