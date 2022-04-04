الأهلي طرابلس يتعادل مع الصفاقسي التونسي ويتزعم مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية 

تونس 04 أبريل 2022 (وال) _ خيم التعادل السلبي على لقاء الصفاقسي التونسي وضيفه الأهلي الليبي بنتيجة (0-0)’وذلك مساء أمس الأثنين، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

ممثل ليبيا الأهلي بالكونفدرالية الأفريقية’ دخل المقابلة يريد مواصلة تقديم عروضه القوية بدور المجموعات’خاصة أن الفريق قد ضمن ورقة التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الماضية عندما فض الشراكة مع بيراميدز المصري متفوقا عليه بهدف وحيد.

وظهر الأهلي أمام الصفاقسي في لقاء الأمس بشكل جد ممتاز’ مبرهنا على قوته الهجومية ‘ خاصة أن الفريق وصل إلى مرمى ( محمد الهادي قعلول ) في أكثر من مناسبة’ منها رأسية (محمد الطبال) التي مرت فوق العارضة وتصدي الحارس (محمد قعلول) لتصويبة كل من ( محمد الترهوني’ وأيوب عياد ).

وبهذه النتيجة حافظ ممثل ليببا الأهلي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد (13) نقطة، بفضل المواجهات المباشرة أمام بيراميدز المصري، بينما أحتل الصفاقسي المرتبة الثالثة برصيد (5) نقاط. (وال _ تونس)

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