الإنتر ينتزع فوزا صعبا من أرض اليوفي

تمكن فريق الإنتر من انتزاع الفوز أمام مضيفه يوفنتوس، على ملعب “أليانز ستاديوم”، في قمة الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي “سريا آ”.

وانتهت المباراة بهدف وحيد سجله لاعب الوسط التركي هاكان كالهانجولو من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأهدر فريق السيدة العجوز العديد من الفرص لإدراك التعادل حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع الإنتر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان ونابولي، فيما توقف رصيد اليوفي عند 59 نقطة محتلاً المركز الرابع.

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