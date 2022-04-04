وال| انطلاق البرنامج التدريبي لنادي مخلوف الرياضي خلال شهر رمضان

بنغازي 04 أبريل 2022 (وال) -يعتزم نادي مخلوف الرياضي بالمدينة الرياضية في مدينة بنغازي، عن إقامة برنامج للتدريب خلال شهر رمضان، بداية من الثالث من أيام الشهر.

وصرح المدرب أحمد المزوغي _ لوكالة الأنباء الليبية _ ” أن البرنامج مجاني، ويستهدف كل من يعاني قصورا بالحركة أو لديه مشاكل صحية، إضافة لكل من يرغب في التدريب”.

وتابع: البرنامج يشمل تدريبات في اللياقة البدنية، والكاراتيه، والملاكمة، وغرابلنغ غراف ماغا.

وأضاف المزوغي: أما طاقم المدربين فيتكون من المدرب أحمد المزوغي، عبداللطيف القطعاني، إبراهيم العشيبي، جمعة بوكريعات، للياقة البدنية، وعبدالسلام نوفل للملاكمة، نادر التباوي للغرابلنغ غراف ماغا ، ومجدي العرفي للكاراتيه.

وأشار إلى أن البرنامج سيكون طيلة أيام الأسبوع، مقسم جدول التدريب فيه كالآتي:

-السبت – الإثنين – الأربعاء

-من 04 :05 مساء لياقة بدنية المدرب أحمد المزوغي.

-من05 : 06 مساء لياقة بدنية المدرب عبداللطيف القطعاني.

-من 06: 07 مساء لياقة بدنية المدرب إبراهيم العشيبي.

-من 10:30 :11:30 مساء ملاكمة المدرب عبدالسلام نوفل.

-الأحد – الثلاثاء – الخميس

-من 05:06 مساء الكاراتيه، المدرب مجدي العرفي.

-من 06:07 مساءلياقة بدنية، المدرب جمعة بوكريعات.

-من11:09 مساء غرابلنغ غراف ماغا، المدرب نادر التباوي.

يذكر أن نادي مخلوف الرياضي يفتتح أبوابه خلال شهر رمضان، من الساعة 3:30 مساء، حتى 02 صباحاً. (وال _ بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال