حددت لجنة مسابقات اتحاد كرة القدم الأربعاء المقبل موعدا لإجراء المباريات المؤجلة من مباريات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الممتاز.

المباريات التي ستقام عند الحادية عشرة ليلا ستشهد الأولى ديربي الجبل الذي يجمع فريق شباب الجبل بجاره فريق الأخضر بملعب شيخ الشهداء، وفي ملعب بنينا سيقام لقاء قمة

يحمل ذكريات جميلة بين فريقي الأهلي بنغازي والتحدي.

وتستكمل مباريات الأسبوع السادس يوم الخميس بمباراة تجمع فريق خليج سرت بفريق النصر.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الأربعاء موعد لإجراء المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار