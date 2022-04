تعاقد نادي التعاون مع المدرب الوطني ناصر الحضيري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بدلا عن المدرب المستقبل توفيق زعبوب.

إدارة نادي التعاون تعاقدات مع الحضيري سعيا من إدارة الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في منافسات الدوري الممتاز رفقة المدرب التونسي توفيق زعبوب.

يشار إلى أن التعاون يحل في المركز الخامس رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة.

المصدر: ليبيا الأحرار

