ضمن فريق الأهلي طرابلس تأهله لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية متصدرا المجموعة الأولى بعد تعادله خارج الديار أمام الصافقسي التونسي بدون أهداف.

الأهلي طرابلس الذي قدم عرضا قويا أمام الصفاقسي التونسي في ملعب حمادي العقربي بالعاصمة التونسية وكان أقرب للفوز في أكثر من فرصة. ولكن نتيجة التعادل كانت كافية أخضر وأبيض العاصمة للمحافظة على صدارة المجموعة التي تزعمها برصيد 13 نقطة.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الأهلي يضمن تأهله لدور ربع نهائي الكونفيدرالية في الصدارة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار