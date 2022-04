انطلاق المرحلة الثانية من طرح تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 بنظام القرعة  

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 بنظام القرعة للمشجعين من أنحاء العالم، لحضور منافسات البطولة التي تقام نهاية العام الجاري.

وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني Qatar2022.qa/ar، وسيتاح للمشجعين الآن، بعد إجراء القرعة النهائية يوم الجمعة الماضي، اختيار طلبات التذاكر المناسبة، بعد التعرف على أسماء المنتخبات التي ستتواجه في مرحلة المجموعات.

وتتواصل المرحلة الحالية من طرح تذاكر المباريات حتى 28 أبريل الجاري عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة، وسيتاح لمقدمي طلبات التذاكر لأول مرة طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد في بداية مرحلة المجموعات، علما بأنه ستتوفر قواعد التوافق المعنية المتاحة على FIFA.com/tickets، وتعد هذه ميزة غير مسبوقة في كأس العالم، بفضل تقارب استادات البطولة وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.

وستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخبا معينا ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، حيث تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضوا في نادي المشجعين ليتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبها.

وسيتمكن المشجعون مجددا من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لأربع استادات، كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر، وسيتاح للمقيمين في قطر الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ أسعارها من 40 ريال قطري، تماشيا مع سياسة الفيفا لتذاكر مباريات المونديال، والتي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.

ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 مايو المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء خمس مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر المباراة الواحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءا من الافتتاح حتى نهائي البطولة، وتذاكر المشجعين، والتي تتوفر لمرحلة المجموعات لمشجعي منتخبات معينة، وتذاكر المشجعين المشروطة، وهي متوفرة لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر 2022 الفريدة، من خلال حضور أربع مباريات في أربعة استادات مختلفة وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.

وتتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة توفر وصولا لمرافق ومساحات مخصصة تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.

وبإمكان المشجعين من داخل قطر دفع قيمة تذاكر المباريات حصريا باستخدام بطاقات “فيزا”، بينما يمكن استخدام بطاقات “فيزا” وغيرها من البطاقات الأخرى لسداد قيمة التذاكر للمشجعين من خارج دولة قطر، وتعد بطاقات “فيزا” الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أماكن الإقامة وبطاقة هيا

وسيتمكن المشجعون، بعد دفع قيمة التذاكر، من حجز أماكن الإقامة والتقدم للحصول على بطاقة هيا، والتي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.

ويحتاج جميع المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، الحصول على بطاقة هيا بجانب تذكرة المباراة لكي يسمح لهم بدخول الاستاد. للتعرف على خيارات الإقامة ولمزيد من المعلومات عن بطاقة هيا، يرجى زيارة Qatar2022.qa/ar.

إجراءات الوقاية من كوفيد-19

وتضع دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) صحة وسلامة جميع المشاركين في كأس العالم 2022 في مقدمة الأولويات، ويتعين على كافة المشجعين من خارج الدولة الراغبين في حضور مباريات البطولة الاطلاع على إرشادات السفر التي تقرها السلطات القطرية، ومستجدات سياسة السفر والعودة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وستتوفر كافة المعلومات المتعلقة بتدابير الوقاية من كوفيد – 19 قبل انطلاق البطولة.

وبإمكان المشجعين زيارة: Qatar2022.qa/ar لتقديم طلبات التذاكر، ومطالعة قسم الأسئلة الشائعة حول منتجات التذاكر، وباقتها، وفئاتها، وأسعارها.

المصدر: Qatar2022.qa

The post انطلاق المرحلة الثانية من طرح تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 بنظام القرعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار