بنغازي| انطلاق دوري الحميضة لخماسيات كرة القدم في نسخته العاشرة

بنغازي 05 أبريل 2022 (وال)- تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان، على تمام الساعة الخامسة والنصف بمدينة بنغازي، منافسات دوري الحميضة لخماسيات كرة القدم للفئة العمرية 2008- 2009.

هذا ويشارك في البطولة الذي تقام للمرة العاشرة، عدد “10” فرق قسمت إلى مجموعتين هي:

المجموعة الأولى :

المساكن ، الليثي القديم، شارع سوريا، رأس عبيدة، سيدي حسين.

المجموعة الثانية :

البركة ، الحميضة، السرتي، السلماني ، الفويهات.

الجدير بالذكر أن ملعب الحميضة المقام عليه مباريات الدوري؛ شهد مساء أمس مباراة استعراضية كافتتاحية للمنافسات، شارك فيها نخبة من لاعبي الكرة القدامى على رأسهم؛ النجم أكرم عياد، واللاعب الدولي خليفة الماقني، صحبة على الحاسي، ميلود الفسي، رمزي الشريف، سعد الزياني ، علي قريش.

هذا وقد اتفقت اللجنة العليا المنظمة على تكليف اتحادية حكام كرة القدم بنغازي، لإدارة جميع مباريات الدوري، ووضع الطاقم التحكيمي المناسب لكل مباراة. (وال) ف ح/ ر ت

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