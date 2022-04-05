ميلان يتعثر بالتعادل أمام بولونيا

تقرير 218

المنافسة على لقب الموسم في الدوري الإيطالي؛ تبدو مهمة صعبة أمام جميع فرق مقدمة المسابقة، واستضاف ميلان بولونيا في ختام الجولة الـ 31 في السان سيرو.

فرص اللقاء بدأها البرتغالي رافائيل لياو وبعد مجهود فردي في البداية أضاع الكرة أعلى مرمى حارس الضيوف، ردة فعل بولونيا جاءت بعد عمل منسق لكن الفرصة لم تكتمل بعد تألق الحارس مينيان.

واصل الحارس الفرنسي التألق وأبعد صاروخية الغامبي موسى بارو بطريقة رائعة في تهديد رسمي لمرمى متصدر السيريا آ، فيما تصدى الحارس ستوروفسكي لرأسية أوليفيه جيرو قبل نهاية الشوط الأول.

تشابهن بداية الشوط الثاني مع انطلاقة المباراة، وجاءت فرصة لياو التي أبعدها الحارس ستوروفسكي، الذي تألق في المباراة بطريقة واضحة ليغلق كل المنافذ أمام أصحاب الضيافة خلال كل الفرص المتتالية، وليوقف بولونيا انتصارات ميلان المتتالية.

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