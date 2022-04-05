ديربي طرابلس في واجهة مباريات ربع نهائي الكونفدرالية

أفرزت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في ديربي طرابلس لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية.

وستلعب مباراة الذهاب في الـ17 من أبريل الجاري على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بينما ستكون مباراة الإياب بعد أسبوع في نفس الملعب.

وتصدر الأهلي طرابلس المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متقدماً على بيراميدز المصري، فيما جاء الاتحاد في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية خلف المتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وسيلتقي المتأهل من ديربي طرابلس مع الفائز من مباراة سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس في الدور نصف النهائي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية