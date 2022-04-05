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ديربي طرابلس في واجهة مباريات ربع نهائي الكونفدرالية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفرزت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في ديربي طرابلس لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية.

وستلعب مباراة الذهاب في الـ17 من أبريل الجاري على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بينما ستكون مباراة الإياب بعد أسبوع في نفس الملعب.

وتصدر الأهلي طرابلس المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متقدماً على بيراميدز المصري، فيما جاء الاتحاد في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية خلف المتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وسيلتقي المتأهل من ديربي طرابلس مع الفائز من مباراة سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس في الدور نصف النهائي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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