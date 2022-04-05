قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات عربية قوية

القاهرة 05 أبريل 2022 (وال) -أجريت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي ” الكاف ” بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة الدور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا، حيث أسفرت عن مواجهات قوية، حيث سيكون فريق الزمالك المصري المتغيب الأبرز للعام الثاني على التوالي.

كما ستشهد مواجهة من العيار الثقيل ستجمع فريق الأهلي المصري مع الرجاء المغربي، والفائز منهما سيقابل في الدور النصف نهائي المتأهل من لقاء ربع نهائي الثاني، والذي سيجمع كل من نادي الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وأوقعت القرعة في الدور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا مواجهة عربية ثالثة، تمثلت في الوداد البيضاوي المغربي، و شباب بلوزداد الجزائري، في حين سيكون رابع لقاء ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين صن داونز الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنغولي، والفائز منهما سيقابل مع المتأهل من لقاء الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، في الدور النصف نهائي من البطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباريات الذهاب للدور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا ستكون يومي (15 و 16) من شهر أبريل الجاري، بينما ستقام مباريات الإياب في (22 و 23) من ذات الشهر للعام 2022.(وال القاهرة) س إ / س خ.

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