بالتفاصيل … مواجهات نارية في قرعة الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة 05 أبريل 2022 (وال) -سحبت اليوم الثلاثاء مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذك بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهة قوية، أهمها مواجهة من العيار الثقيل، حيث سيواجه الاتحاد نظيره ومواطنه الأهلي طرابلس في مقابلة لا تقبل القسمة على اثنين.

وأسفرت باقي نتائج قرعة الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية على النحو التالي : حيث سيقابل سيمبا التنزاني أورلاندو بيراتس في من جنوب أفريقيا، وفي مواجهة أخرى، سيواجه بيراميدز المصري مازيمبي الكونغولي، فيما سيواجه المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي.

وستقام مباريات ذهاب الدور الربع نهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية في 17 من شهر أبريل الحالي، بينما ستكون مباراة العودة الإياب في 24 من نفس الشهر من العام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من اللقاء ممثلا ليبيا بالكونفدرالية الأفريقية الأهلي طرابلس والاتحاد، سيكون على موعد في الدور النصف نهائي، من البطولة ذاتها من المتأهل من لقاء سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.(وال القاهرة) س إ / س خ.

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