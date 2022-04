مواجهة ليبية ليبية في ربع نهائي الكونفيدرالية

وضعت قرعة كأس الكونفيدرالية الإفريقية مواجهة ممثلي الكرة الليبية فريق الاتحاد والأهلي طرابلس وجها لوجه في الدور الربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

الاتحاد الإفريقي حدد 17 من الشهر الجاري موعدا لإجراء مباراة الذهاب الذي سيكون فيها فريق الاتحاد هو صاحب الأرض فيما حدد تاريخ لقاء الإياب في 24 من الشهر نفسه

يشار إلى أن الفائز من مباراة فريق الاتحاد وفريق الأهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة سيبما التنزاني وفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في الدور النصف النهائي .

