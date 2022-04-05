تفوق الليثي القديم على المساكن في أولى مباريات دوري الحميضة لكرة القدم

بنغازي 05 أبريل 2022 (وال)- تفوق فريق منطقة الليثي القديم مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات بطولة دوري الحميضة للفئة العمرية من 2008 – 2009 على فريق المساكن بأربعة أهداف مقابل هدفين.

هذا وتوسط مباراة اليوم صافرة الحكم الدولي عصام الجهاني، حيث نجح في سيرها، وسط حضور جماهيري وتشجيع وتحفيز من قبل أولياء الأمور والحاضرين.

وفي اليوم الثاني من منافسات البطولة، ستقام غدا الأربعاء على ملعب الحميضة ذاته، مباراة فريقي منطقة الحميضة والبركة على تمام الساعة الخامسة والنصف بإدارة الحكم الدولي محمد الجلالي.(بنغازي ـ وال) ف ح/ ر ت

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