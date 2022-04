حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم السبت المقبل موعدا لإجراء مباراة فريق الأهلي طرابلس وفريق الفالوجا ضمن مباريات الدور 32 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم

لجنة المسابقات حددت ملعب أبوسليم لاحتضان مباراة الأهلي والفالوجا والتي ستقام الساعة الحادية عشر ليلا

يشار إلى أن فرق الهلال والصداقة والهلال سبها وبنغازي الجديدة قد تأهلت إلى الدور 16 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يواجه الفالوجا السبت المقبل في كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار