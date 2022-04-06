كأس ليبيا … التعادل السلبي يسيطر على نتيجة التعاون و الأفريقي

بنينا 06 أبريل 2022 (وال) -ساد التعادل السلبي نتيجة لقاء الشوط الأول بين فريقا التعاون الأفريقي، وذلك لحساب الدور (32) من كأس ليبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

المباراة كانت بقيادة الحكم أشرف عمر جمعة، شهد نصفها الأول العديد من الفرص السانحة للتسجيل، خاصة من جانب الأفريقي، فضلا على أن حارس التعاون فتحي الطلحي تمكن من إبعاد انفراد لاعب الأفريقي حسن عبد القادر في مناسبتين.(وال بنينا) س إ / س خ.

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