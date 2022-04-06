التعاون يتفوق على الأفريقي ويتأهل للدور ال16 من كأس ليبيا 

بنغازي 06 أبريل 2022 (وال) _ تأهل فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى الدور السادس عشرة من كأس ليبيا لكرة القدم’ عقب تفوقه على الأفريقي بنتيجة هدف وحيد’ وذلك في إطار مباريات الدور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الثلاثاء – وقادها الحكم (أشرف عمر جمعة) شهد نصفها الأول العديد من الفرص السانحة للتسجيل ‘خاصة من جانب الأفريقي’ فضلا على أن حارس التعاون ( فتحي الطلحي ) تمكن من أبعاد إنفراد لاعب الأفريقي ( حسن عبد القادر ) في مناسبتان.

في الشوط الثاني’ حاول الأفريقي كثيرا للوصول إلى مرمى (فتحي الطلحي)’ وذلك بواسطة كل من ( مالك الشلوي وحسن عبد القادر ) بالأضافة إلى تحركات ( سعد بلعيد )’ لكن كل هجماته إفتقدت إلى التركيز.

هذا وشهدت الدقيقة (57) هدف المباراة الوحيد’ وذلك عن طريق تصويبة قوية من اللاعب ( فرج عبد الحفيظ ) من داخل منطقة العمليات أستقرت على يمين الحارس ( أحمد فرج أدوال)’ ليتأهل بذلك التعاون إلى الدور السادس عشرة من كأس ليبيا.

يذكر أن هذا اللقاء قاده طاقم تحكيم متكون من ( أشرف عمر جمعة ) حكم ساحة’ بمساعدة كل من ( المنجي بوشكيوة ) مساعد أول ‘ و ( باسط سعيد ) مساعد ثان’ ( وحسن الكوافي ) حكما رابعا’ فيما أسندت مهمة مراقب اللقاء للحكم الأسبق (محمد بلعم). (وال _ بنغازي) س أ / ه ع

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