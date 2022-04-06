الأضواء تعود إلى دوري بن يونس في بنغازي

بنغازي 06 إبريل 2022 (وال) أكملت اللجنة العليا والمنظمة، ترتيباتها وكافة التجهيزات، لانطلاق دوري منطقة بن يونس -الستاك- الشهير بمدينة بنغازي منذ سنوات طويلة، والذي سيقام فوق ملعب بن يونس بجوار مسجد الصخرة.

دوري بن يونس هذا الموسم الرمضاني، وصل عدد الفرق المشاركة فيه إلى اثنتي عشر فريقا، تم توزيعها بالقرعة إلى أربع مجموعات بمعدل ثلاثة فرق في كل مجموعة.

المجموعة الأولى :

بن يونس، اجنينة، حي الفاتح

المجموعة الثانية :

الوحيشي ،الصخرة، أرض زواوة

المجموعة الثالثة :

شارع بيروت، السلماني الغربي، الليثي

المجموعة الرابعة :

السلماني الشرقي، سيدي يونس، الحدائق.

وستكون ـ غدا الخميس السادس من شهر رمضان ـ أولى مباريات دوري بن يونس 2022، حيث يلتقي فريق اجنينة بفريق حي الفاتح من المجموعة الأولى ،عند الساعة الخامسة والنصف تماما بإدارة تحكيمية من اتحادية حكام بنغازي.(وال ـ بنغازي) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال