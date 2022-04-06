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ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضع ليفربول قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه خارج أرضه على مضيفه بنفيكا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب النور في لشبونة.

افتتح ثلاثية الريدز إبراهيم كوناتي في الدقيقة 17، وعزز ساديو ماني التقدم في الدقيقة 34، وقلص بنفيكا الفارق في الدقيقة 49 بواسطة داروين نونيز، إلا أن لويس دياز تمكن من تسجيل الهدف الثالث للفريق الإنجليزي قبل النهاية بثلاث دقائق؛ ليقترب الريدز من بلوغ المربع الذهبي قبل موقعة الإياب في أنفيلد.

وستلعب مباراة الإياب في 13 أبريل المقبل على ملعب أنفيلد في ليفربول، حيث يكفي الريدز التعادل أو الخسارة بفارق هدف لضمان العبور إلى نصف النهائي.

 

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قناة 218 الليبية

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