تشيلسي يستضيف ريال مدريد في لندن

يستضيف حامل اللقب تشيلسي ضيفه ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا .

ويطمح البلوز إلى تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب، وذلك قبل السفر إلى مدريد، وسيكون تشيلسي مُطالبًا إلى مصالحة جمهوره بعد الخسارة الكبيرة على ملعبه قبل أيام أمام برينتفورد.

ويتسلح الفريق اللندني بعدم خسارة مدربه الألماني توماس توخيل في آخر تسع مواجهات أمام الفرق الإسبانية، فيما يسعى الفريق الملكي ريال مدريد إلى الثأر من الخسارة الموسم الماضي أمام البلوز، وذلك بعد توازنه في الدوري الإسباني وفوزه الأخير على سيلتا فيغو خارج أرضه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية