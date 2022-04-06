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الأحد انطلاق الأسبوع السابع إياب من الدوري الممتاز

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يفتتح الأسبوع السابع إياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد القادم بلقاء يجمع التحدي ودارنس بملعب شهداء بنينا عند الساعة 23:00 وتقام يوم الاثنين ثلاث مباريات حيث يلتقي التعاون والأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء عند الساعة 23:00 فيما يحتضن ملعب شهداء بنينا مباراتين الأولى تجمع الهلال وخليج سرت عند الساعة 21:30 فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الصداقة والأخضر عند الساعة 23:45 وتختتم مباريات الأسبوع يوم الثلاثاء وتجمع النصر وشباب الجبل بملعب شهداء بنينا عند الساعة 23:00.

المصدر: ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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