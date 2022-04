الأحد انطلاق الأسبوع السابع إياب من الدوري الممتاز

يفتتح الأسبوع السابع إياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد القادم بلقاء يجمع التحدي ودارنس بملعب شهداء بنينا عند الساعة 23:00 وتقام يوم الاثنين ثلاث مباريات حيث يلتقي التعاون والأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء عند الساعة 23:00 فيما يحتضن ملعب شهداء بنينا مباراتين الأولى تجمع الهلال وخليج سرت عند الساعة 21:30 فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الصداقة والأخضر عند الساعة 23:45 وتختتم مباريات الأسبوع يوم الثلاثاء وتجمع النصر وشباب الجبل بملعب شهداء بنينا عند الساعة 23:00.

