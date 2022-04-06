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للمرة الأولى.. صراع مرتقب بين الاتحاد والأهلي قارياً

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

سيكون الصراع محتدماً بين قطبي الكرة الليبية في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، حيث أسفرت قرعة الثمانية عن صدام من نوع خاص يجمع الاتحاد بجاره وغريمه الأهلي طرابلس.

الناديان وصلا لربع النهائي عن جدارة واستحقاق، فالأهلي طرابلس تصدر مجموعته متقدماً على بيراميدز، فيما تأهل الاتحاد باحتلاله المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية خلف أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

المواجهة الليبية – الليبية في البطولات الأفريقية هي الأولى من نوعها في هذا الدور لأندية ليبيا، وهي مواجهة تحمل في طياتها عبق التاريخ والحاضر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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