لجنة المسابقات تحدد مواعيد الأسبوع السابع للمجموعة الأولى

بنغازي 06 أبريل 2022 (وال) -حددت لجنة المسابقات عن موعد مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الأولى، والتي ستنطلق منافستها يوم الأحد القادم 10 أبريل الجاري، بلقاء وحيد سيجمع فريقي التحدي ودارنس على ملعب شهداء بنينا.

وتستأنف مباريات الأسبوع يوم الإثنين بثلاثة لقاءات، وستكون التعاون مع الأهلي بنغازي على ملعب شيخ الشهداء، ويشهد ملعب شهداء بنينا مواجهتين في اللقاء الأول الهلال في مواجهة خليج سرت على تمام الساعة التاسعة ونصف، والثانية الصداقة، حيث سيستقبل فريق الأخضر، وتختتم مباريات الأسبوع بلقاء النصر مع شباب الجبل يوم الثلاثاء على ملعب شهداء بنبنا.(وال بنغازي ) م ع / س خ.

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