بسداسية يعلو كعب صغار البركة على صغار الحميضة

بنغازي 06 أبريل 2022 (وال) -دخل دوري منطقة الحميضة (بنغازي 2022)، للفئة العمرية ( 2008/2009) يومه الثاني مساء اليوم الأربعاء، الخامس من رمضان، بلقاء فريق منطقة البركة وجاره فريق منطقة الحميضة.

وتميز اللقاء بحضور جماهيري منقطع النظير، وهتافات تحفيزية وتشجيعية، سادت أرجاء ملعب الحميضة، وعلى أرضية حدث الموسم الرمضاني العاشر .

المباراة منذ بدايتها وعبر شوطيها ظهرت سيطرة صغار البركة والفارق البدني الكبير، واستطاعوا هز شباك فريق الحميضة في ست مناسبات، بينما لم يستطع صغار الحميضة الوصول لشباك المنافس، إلا في مناسبتين فقط ، لينتهي اللقاء بتفوق فريق البركة على جيرانه الحميضة ( 6/2 ).(وال بنغازي) ف ح / س خ.

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